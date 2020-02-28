В Уральске 77 тысяч человек двое суток проживают без воды

Из-за прорванной трубы.

Жители северо-восточной части Уральска вторые сутки остаются без воды, сообщает zakon.kz.

По информации 24.kz, в этой части города проживают 77 тысяч человек. Причина "обезвоживания" - прорыв трубы канализационного коллектора и последующий обвал грунта. Необходимо раскопать и менять почти 200 метров труб. Для временной перекачки стоков работают мотопомпы. Для жителей организовали подвоз питьевой воды.

Мы просто понимаем, что это временные неудобства. Но сейчас земля замерзшая. Ремонт, может быть, затянется. Насколько я помню, в прессе читала, там меняли что-то. Если меняли трубы, почему они опять в таком состоянии?, - вопрошает местная жительница Людмила Иванова.

Руководитель водоснабжающего предприятия Каиргали Имашев утверждает, что для замены коллектора потребуется 7 месяцев.

В этом году коллектор подлежит полной замене, подрядчик уже определен. Срок изготовления проекта – 7 месяцев. Поэтому в течение этих месяцев все участки, на которых будет производиться замена трубы, там будет идти перекачка. Поэтому надо набраться терпения, - заявил Имашев.

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