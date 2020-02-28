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Биртанов отметил труд сотрудников санитарно-эпидемиологической службы

И поблагодарил их за работу.

Фото : Facebook/Yelzhan Birtanov28 февраля 2020, 21:40

Министр Здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поблагодарил работников санитарно-эпидемиологической службы, передает zakon.kz.

Хочу выразить огромную благодарность за героический труд всем работникам санитарно-эпидемиологической службы нашей страны, сотрудникам санитарных лабораторий, а также работникам скорой помощи, поликлиник, больниц, где оказывается медицинская помощь лицам, с подозрением на коронавирусную инфекцию! Несмотря ни на какие сложности и страхи, вы продолжаете с честью выполнять свой профессиональный долг! Уверен, что благодаря именно вам и вашему профессионализму и патриотизму казахстанская медицина справится с глобальным вызовом нарастающей эпидемии!, - написал в Facebook Биртанов.

Также глава минздрава ответил тем, кто сомневается в отсутствии зараженных коронавирусом на территории Казахстана.


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