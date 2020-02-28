Технологическую оценку промышленных гигантов проведут в Казахстане

Комплексный технологический аудит – это оценка текущего состояния предприятий.

Соглашение о сотрудничестве по проведению комплексного технологического аудита на промышленных предприятиях страны подписано 28 февраля в Актобе, в рамках заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК, сообщает zakon.kz.

В подписании приняли участие Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", Казахстанская Ассоциация региональных экологических инициатив "ECOJER", Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Ассоциация "QAZCEM" и Казахстанская электроэнергетическая ассоциация.

Комплексный технологический аудит – это оценка текущего состояния предприятий, которая позволяет определить эффективность управления производством, применяемые средства автоматизации, анализ технологических возможностей, и степень воздействия предприятий на окружающую среду. Аудит позволит понять, какие энергосберегающие и безотходные технологии в дальнейшем необходимо внедрять на промышленных объектах и какие для этого потребуются финансовые затраты.

На основе проведенного аудита будут разработаны справочники Наилучших доступных технологий (НДТ). Переход на принципы НДТ является наиболее эффективным способом предотвращения негативного воздействия предприятий на окружающую среду.

На заседании достигнуто соглашение объединить усилия для исследования текущего состояния предприятий, а также обсуждены новые подходы в системе переработки и утилизации отходов в рамках проекта нового Экологического кодекса.

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