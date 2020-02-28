Чемпионат мира по хоккею могут отменить из-за коронавируса

Правительство Швейцарии запретило проводить публичные мероприятия

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал угрозу отмены чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Никто реально не знает, какова ситуация сейчас. Последующие две недели скажут нам больше об этой ситуации с коронавирусом, специалисты говорят, что погода изменится, вирус исчезнет. Мы не можем сказать, что будет, сами мы не собираемся отменять чемпионат мира. Турнир будет отменен, только если нам скажут об этом в правительстве, - заявил Фазель.

В связи с угрозой коронавируса правительство Швейцарии запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта.

Фазель отметил, что сейчас идут переговоры с правительством.

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