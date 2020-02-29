Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ВОЗ повысила риск уровня распространения коронавируса

До "очень высокого".

Фото : Pixabay29 февраля 2020, 00:06

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска от высокого до "очень высокого" на глобальном уровне, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербрейесус добавил вместе с тем, что пока все еще есть шанс сдержать распространение вируса. Большинство случаев заболевания, вызванного коронавирусом в мире, все еще можно проследить и выявить цепочку инфицированных. ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус распространяется бесконтрольно.

Наш главный враг - не вирус. Наши главные враги - страх, слухи, стигматизация. Все что нам нужно - это факты, разум и солидарность, - заявил Гербрейесус

По данным на вечер 28 февраля, за пределами Китая заражены 4351 человек в 49 странах мира. Скончались 67 инфицированных.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты