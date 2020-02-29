ВОЗ повысила риск уровня распространения коронавируса

До "очень высокого".

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска от высокого до "очень высокого" на глобальном уровне, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербрейесус добавил вместе с тем, что пока все еще есть шанс сдержать распространение вируса. Большинство случаев заболевания, вызванного коронавирусом в мире, все еще можно проследить и выявить цепочку инфицированных. ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус распространяется бесконтрольно.

Наш главный враг - не вирус. Наши главные враги - страх, слухи, стигматизация. Все что нам нужно - это факты, разум и солидарность, - заявил Гербрейесус

По данным на вечер 28 февраля, за пределами Китая заражены 4351 человек в 49 странах мира. Скончались 67 инфицированных.

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