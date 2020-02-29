Жителям Алматинской области поступает вода с червями

Местные жители утверждают, что в реке вода чище.

Жителям города Есик в Алматинской области поступает вода с червями, сообщает zakon.kz.

Согласно сюжету Astanatv, помимо червей в воде содержится мусор и водоросли. Местные жители утверждают, что горводоканал не контролирует фильтрацию. Люди покупают фильтры, либо просто применяют - подручные средства, заматывая краны марлей.

Никто из жителей уже не верит, что можно дойти до истины. Вряд ли мы можем бороться с коронавирусом, когда с водой, которая течет с крана с мусором, червями. В речке чище вода идет, нежели с трубопровода. Ссылаются на то, что выделят 4.5 миллиарда на новую фильтровальную, магистраль. Эти миллиарды пропадут бесследно, как и магистраль, которую положили 5 лет назад, которую похоронили, - говорит житель Есика Турсынжан.

Директор государственного коммунального предприятия "Есик Су" Марат Бердалиев заявил, что был произведен отбор проб после ображения граждан.

По обращению граждан мы узнали. Создана комиссия, выехали на место. В пяти местах взяли отбор проб. Во вторник они будут готовы. Сообщим. По поводу новой трубы, в 12 году построен новый трубопровод, оно работает по сегодняшний день. У нас производится очистка, потом фильтровальная станция еще проходит очистку. Город, 50 тысяч население мы подаем. В этом году в марте выделено 4.5 миллиарда тенге на строительство, которое обеспечит водой Есик и ещё 8 поселков, - заявил Бердалиев.

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