На вокзале "Алматы-1" просят 400 тенге за 5 минут парковки

Сотрудники автостоянки ссылаются на гос. акт и постановление от акима.

Территория вокруг ж/д возкала "Алматы-1" населена частными парковками с завышенными ценами, сообщает zakon.kz.

Согласно сюжету Almaty.tv, пятиминутная парковка обойдется в 400 тенге. В администрации обслуживающей компании нам сообщили, что этот участок выкупили 10 лет назад и вправе устанавливать те расценки, какие посчитают нужными. Налоги, говорит представитель фирмы, оплачиваются вовремя, поэтому все законно и прозрачно.

Так как это частная собственность, мы сами распоряжаемся всем. У нас есть гос.акт и постановление от акима, - говорит сотрудник автостоянки Айдос Агадилов.

В местной администрации утверждают, что диктовать ценовую политику частникам не имеют права. Однако пообещали поговорить с владельцем автостоянки, касательно, бесплатной стоянки в определенные часы.

Это частная собственность, а, значит, в соответствии со статьей 12 закона о предпринимательстве, государственные органы не могут напрямую вмешиваться в их деятельность. Однако какие-либо заявления со стороны жителей не поступали в аппарат акима района, чтобы стоянку сделали бесплатной. Если люди недовольны, мы готовы переговорить с владельцем автостоянки. Только на основе их заявления

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!