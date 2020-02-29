29 февраля казахстанцев ожидает погода без осадков

Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра.

Практически вся территория Казахстана будет находится в отроге антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, - говорится в сообщениии РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усилится ветер 18-23 м/с. Ночью в Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами – туман, гололед, усиление ветра 18 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью - гололед.

В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами - усиление ветра 18 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 6°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -1°, частично облачно.

Прогноз погоды на 29 февраля.

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