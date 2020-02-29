Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835 человек

Количество ежесуточно регистрируемых новых случаев заражения возросло на 100.

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2835 человек, выздоровели более 39 тыс, инфицировано свыше 79,2 тыс, передает сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В пятницу ведомство проинформировало о 2788 жертвах, более чем 78,8 тыс инфицированных и 36,1 тыс выздоровевших.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составил 3,57% вместо 3,53% днем ранее. Количество ежесуточно регистрируемых новых случаев заражения возросло на 100, составив 427, число зафиксированных за минувший день летальных исходов увеличилось на три, до 47.

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