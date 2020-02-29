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Весь общественный транспорт стал бесплатным в Люксембурге

Дополнительные расходы в размере 41 млн евро в год, будут получены за счет налоговых сборов.

Фото : DW29 февраля 2020, 07:53

В Люксембурге с субботы, 29 февраля, весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Как пояснили в министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, подобные меры ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.

По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Перемены, которые власти назвали "важной социальной мерой", затронут почти 40 процентов домохозяйств, уточняет AFP. Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов.

Площадь Великого Герцогства Люксембург составляет 2 590 квадратных километров, что всего на 79 квадратных километров больше территории Москвы. Население страны составляет 607 тысяч человек.


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