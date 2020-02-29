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В 407 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение

Подземные толчки зарегистрированы 29 февраля в 3 часа 36 минут.

Фото : zakon.kz.29 февраля 2020, 08:02

Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК зафиксировали землетрясение в Китае, сообщает zakon.kz.

Подземные толчки зарегистрированы в 407 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Китая.

В 407 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, подземные толчки зарегистрированы 29 февраля в 3 часа 36 минут 23 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 11.8. Магнитуда - 4.9, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".


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