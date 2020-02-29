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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 2931 человек

Погибли еще три человека.

Фото : литер29 февраля 2020, 08:59

Южная Корея зарегистрировала 594 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Общее число зараженных в стране выросло до 2931, погибли еще три человека, - сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

По данным KCDC, из числа новых случаев 476 обнаружены в городе Тэгу, еще 60 - в провинции Кенсан-Пукто, 13 в провинции Чхунчхон-Намдо, по 12 в Сеуле и Пусане. Остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 16 человек, выздоровели 27, анализы еще 29 154 человек в работе. Двадцать семь зараженных обнаружены среди военнослужащих.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 74, в Тэгу - 2055 человек, 469 заразились в провинции Кенсан-Пукто, 76 человек - в провинции Кенгидо.


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