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Директор школы Тараза ответила на обвинения учителей

Стали известны новые подробности скандала вокруг директора школы №43.

Фото : Almaty.tv29 февраля 2020, 09:10

Директор, которую обвиняют в массовых поборах и незаконном увольнении учителя казахского языка, может предстать перед судом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Меня оклеветали, потому что я была требовательной в работе. Почему они в свое время не написали на меня заявление? Почему тогда сразу не рассказали все средствам массовой информации? Куда они смотрели?, - сказала экс-директор школы №43 Эльмира Омирбекова.

Сейчас дело Эльмиры Омирбековой расследуют в агентстве по противодействию коррупции.

Было возбуждено уголовное дело в отношении директора школы, в соответствии со статьей 366, пункта 3, подпункта 4 Уголовного кодекса страны. Основанием для возбуждения дела стала коллективная жалоба о сборе денег с учителей, - сообщил заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.

Напомним, школьный скандал разгорелся после постов в социальных сетях учителя казахского языка Кунсулу Боримбековой. По ее словам, директор школы Эльмира Омирбекова необоснованно уволила ее за невыполнение своих обязанностей. Педагог с этим не согласилась и вместе с другими учителями и родителями рассказала, что на самом деле происходит в образовательном учреждении. Сама директор отрицает все обвинения и намерена также обратиться в суд.


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