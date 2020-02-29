Жителю Актобе вынесли новый приговор за убийство невесты

Его приговорили к 11 года лишения свободы.

В Актюбинском областном суде 28 февраля рассмотрели апелляцию по делу убитой выпускницы ВУЗа Асем Эльбрусовой, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

Суд первой инстанции за убийство девушки приговорил 23-летнего Бахыта Орынбасарова к 10 годам лишения свободы с выплатой компенсации за моральный вред в 3 миллиона тенге. Апелляционная коллегия облсуда изменила наказание: Бахыту Орынбасарову добавили год и окончательно приговорили к 11 годам лишения свободы, обязали заплатить за моральный вред 7 миллионов тенге.

Бахыт Орынбасаров встречался с Асем полтора года. Родные девушки говорят, что он постоянно ее контролировал, знал, куда и когда она звонит, сколько у нее денег на счету. Оформил на имя невесты кредит на свои нужды, скорее всего, его, теперь гасить будет мама Асем. После убийства рассчитался за съемную квартиру по банковской карточке Асем. Уже когда она была мертва, взял ее телефон и сообщил матери, что с дочерью все в порядке. Он врал, что является чемпионом Азии по таэквондо, что работает коммерческим директором, купил отцу джип, что ему сделали операцию на сердце. Представители родных погибшей адвокаты Светлана Кротько и Куляш Манько говорили, что 10 лет малый срок для убийцы, лишившего родителей единственного ребенка. Мама Асем после оглашения постановления облсуда сообщила журналистам, что обжаловать его не будет.

- За полтора года, что дочь встречались с ним, он показывал себя с хорошей стороны, приходил к нам в дом, рассказывал, что у него идеальная семья. Мы ничего в нем такого плохого не видели, показывал себя идеальным. Асем ему подарки дарила, одежду, а он ей шоколадки и цветы. Дочь у меня такой была, радовалась даже обычной шоколадке. Мы готовились к свадьбе, Асем психолог, увлекалась нумерологией, выбирала красивую дату. Мы в семейном чате обсуждали предстоящее торжество, о приданом говорили, о сватовстве и ресторане. Тетя Асем открыла специальный счет, на нем копили деньги для свадьбы. Их потратили на похороны дочери. Я прошу вас девушки молодые, когда влюбляетесь, рассказывайте все маме, слушайтесь ее. Меня Асем не послушала, сказала, мама я его люблю, я пошла у нее на поводу, хотя материнское сердце что-то чувствовало. Родители, берегите своих детей, - сказала мама погибшей девушки.

Напомним, на съемной квартире девушку задушил жених, незадолго до преступления он предложил ей выйти за него замуж.

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