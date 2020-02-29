Украина отказались праздновать День Победы

В Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения.

Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на regnum.

Об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24"

Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование, - заявил Пристайко.

В Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу

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