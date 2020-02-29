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Страшилки наших дней: вызывают ли микроволновки и смартфоны рак

Даже здоровый образ жизни может не помочь избежать рака.

Фото : 1gai.ru29 февраля 2020, 09:46

Эксперт-онколог объяснил, вызывают ли микроволновки и смартфоны рак, а также развеял другие распространённые мифы об этом заболевании, сообщает zakon.kz.

По информации ferra.ru, многие считают, будто рак — это болезнь современной цивилизации. Однако это неправда.

По словам эксперта, рак груди, желудка, кожи и некоторые другие виды были описаны ещё в трудах Гиппократа. То есть "от рака умирали и до мобильников и микроволновок". Кроме того, учёные так и не обнаружили связь между излучением от мобильных устройств и микроволновых печей и появлением рака.

Специалист также отметил, что даже здоровый образ жизни может не помочь избежать рака.

Но это не значит, что можно перестать следить за собой. Например, доказано, что люди с избыточным весом входят в группу риска по 13 видам рака, — подчеркнул эксперт.

Он упомянул ещё один миф: о том, что рак — это болезнь пожилых. Несмотря на то, что возраст является фактором риска заболевания, рак встречается и у молодых людей.

Врач также напомнил, что нормальные результаты общего анализа крови и мочи ещё не гарантия того, что рака нет.


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