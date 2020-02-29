Казахстан направил обращение в ВТО на Кыргызстан

Обращения Казахстана на площадке ВТО и ЕАЭС планируется рассмотреть в марте-апреле текущего года.

Министерство торговли и интеграции направило в Евразийскую экономическую комиссию обращение о повторном рассмотрении вопроса на площадке ЕАЭС вопроса применения кыргызской стороной минимального уровня контрольных цен в отношении товаров из государств-членов ЕАЭС, аналогичное обращение направлено в Секретариат ВТО, сообщает zakon.kz.

Применяя минимальный уровень контрольных цен к казахстанским товарам, а также к товарам из других стран ЕАЭС, по сути, кыргызские власти устанавливают дополнительные платежи. Так, если казахстанский производитель везет в Бишкек муку по средней цене 17 сомов за кг, при этом кыргызские налоговые службы взимают НДС, принимая в расчет минимальный уровень контрольных цен в размере 22 сома/кг. Такая же ситуация по другим товарам, например, цена за яйцо в весенне-летний период составляет 2 сома, при этом минимальный уровень цен – 4,9 сомов. Порядок определения минимальных цен является не прозрачным, установленные постановлением кыргызского правительства минимальные цены не обоснованы, - пояснили в Министерстве торговли и интеграции.

В основном минимальный уровень контрольных цен применяется к пищевым товарам: мука, сахар, рис, в том числе дробленный, яйцо, пиво, а также на цемент, уголь. Все указанные товары традиционно составляют основу казахстанского экспорта в Кыргызстан. Уплата увеличенной суммы НДС вследствие применения минимальных уровней контрольных цен негативно отражается на ценовой конкурентоспособности казахстанских товаров на рынке Кыргызстана.

Данный механизм – прямое нарушение права ЕАЭС и ВТО, в частности нарушаются основополагающие принципы международной торговли "национальный режим" и "режим наибольшего благоприятствования", так как аналогичные меры не применяются ни к кыргызским товарам, ни к товарам, ввозимым из третьих стран. Также применяемые Бишкеком нормы не соответствуют положениям Соглашения ВТО о таможенной стоимости.

В случае неисполнения Кыргызстаном своих международных обязательств, Казахстан намерен воспользоваться правом и применить адекватные меры в отношении кыргызских товаров.

Обращения Казахстана на площадке ВТО и ЕАЭС планируется рассмотреть в марте-апреле текущего года.

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