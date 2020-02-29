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Полански получил премию "Сезар" как лучший режиссер

Сам режиссер не принял участия в церемонии.

Фото : JULIEN DE ROSA29 февраля 2020, 10:03

Фильм режиссера Романа Полански "Офицер и шпион" получил три премии "Сезар", сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Полански получил премию за лучшую режиссуру, а фильм получил награды за лучшую адаптацию и лучшие костюмы. Всего фильм был номинирован на 12 премий.

Сам режиссер не принял участия в церемонии. Это связанно с обвинениями в изнасилованиях, которые были выдвинуты против Полански в 2017 году. Тогда две женщины обвинили режиссера в изнасилованиях в 1972 и в 1977 году, однако позже одна из них сама же попросила закрыть дело.

Зал встретил объявление лучшего режиссера аплодисментами, однако в тот же момент некоторые гости встали со своих мест и покинули зал, не дожидаясь объявления главной премии за лучший фильм.

За две недели до церемонии руководство французской киноакадемии, учредившей премию "Сезар", ушло в отставку в полном составе на фоне секс-скандала с Полански. Более 200 актеров, продюсеров, режиссеров и деятелей кино потребовали серьезных реформ в организации после номинации фильма Полански.

Феминистические организации выступили против Полански и угрожали устроить протесты на церемонии вручения кинопремии. В ноябре около 40 активисток заблокировали вход в кинотеатр в Париже, где проходил предпоказ нового фильма. Женщины развернули плакаты и призывали бойкотировать картину режиссера.


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