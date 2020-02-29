В Павлодаре продают колонию для пожизненно заключенных
Из республиканского бюджета на нее потратили почти 4 миллиарда тенге, но достроить так и не смогли.
Фото : almaty.tv29 февраля 2020, 10:36
По частям распродают колонию для пожизненно заключенных в Павлодаре, сообщает zakon.kz.
Мы предпринимаем попытку, чтобы реализовать его. Сделали разделение участков, то есть один большой комплекс разделили на 11 участков и выставили 11 объектов незавершенного строительства. Это было проведено, чтобы хоть какая-то возможность была реализовать этот объект, на сегодня пока у нас такая ситуация, - рассказал телеканалу КТК зам. руководителя отдел финансов акимата Павлодара Асыгат Ахметов.
Учреждение особого режима на полторы тысячи заключенных начали возводить еще в начале 2000-х. Затем стройку заморозили и комплекс площадью 12 тысяч гектаров передали городу. Чиновники долго искали ему применение. В тюрьме хотели открыть ресторан, гостиницу и просто отдать под промышленные площадки, но желающих приобрести мрачные камеры-одиночки и карцеры так и не нашлось.
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