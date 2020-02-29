Два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Они искупались в бассейне бани с высыпанным сухим льдом.
Фото : Youtube29 февраля 2020, 11:44
При праздновании дня рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе на юге Москвы погибли два человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тjournal.
Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала реакция после того, как в бассейн бани сбросили 25 килограммов сухого льда.
После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо, стали задыхаться и терять сознание. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде, остальных вытащили.
Врачи пытались реанимировать двух пострадавших, попытка не увенчалась успехом, они погибли. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, - заявил сотрудник экстренных служб.
По словам старшего помощника руководителя ГСУСК России по столице Юлии Ивановой, следователи по факту происшествия завели уголовное дело.
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