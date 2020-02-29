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Два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера

Они искупались в бассейне бани с высыпанным сухим льдом.

Фото : Youtube29 февраля 2020, 11:44

При праздновании дня рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе на юге Москвы погибли два человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тjournal.

Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала реакция после того, как в бассейн бани сбросили 25 килограммов сухого льда.

После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо, стали задыхаться и терять сознание. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде, остальных вытащили.

Врачи пытались реанимировать двух пострадавших, попытка не увенчалась успехом, они погибли. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, - заявил сотрудник экстренных служб.

По словам старшего помощника руководителя ГСУСК России по столице Юлии Ивановой, следователи по факту происшествия завели уголовное дело.


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