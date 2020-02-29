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Ребенок выпал из окна 5 этажа, разбив стекло молотком в Павлодаре

Малыш с травмами госпитализирован в больницу.

Фото : kaluga-poisk29 февраля 2020, 12:16

За последние два дня в Павлодарской области произошли три несчастных случая , сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 27 февраля, 30-летний павлодарец по неосторожности упал с высоты 4 метров. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина убирал снег на крыше здания одного из ТОО, расположенного в Павлодаре и, по собственной неосторожности, упал. Мужчина с травмами госпитализирован в больницу.

В этот же день, около 23.00 часов 59-летний составитель поездов, при проведении маневрированных работ, не соблюдая правила техники безопасности, упал под состав локомотива. В результате, с полученными травмами госпитализирован в больницу.

28 февраля ребенок 2015 года рождения, забравшись на подоконник и разбив стекло молотком, выпал из окна 5 этажа. Малыш с травмами госпитализирован в больницу.


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