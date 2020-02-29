В Казахстан прибыло более 30 тыс. человек из Китая 

Всего взято на мониторинг 24 469 прибывших, охвачено 23 980, снято с мониторинга 24 432, остаются под медицинским наблюдением 36 человек, прибывшие за последние 14 дней.

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Так, за период с 6 января по 27 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 32 456 человек, сообщает zakon.kz.

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 27 февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 456 человек.

Всего взято на мониторинг 24 469 прибывших, охвачено 23 980, снято с мониторинга 24 432, остаются под медицинским наблюдением 36 человек, прибывшие за последние 14 дней.

Всего на 28 февраля госпитализированы 165 человек с температурой и признаками ОРВИ, все выписаны.

Также, 23 февраля в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера "Diamond Princess"). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

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В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал.

Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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