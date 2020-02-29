В честь Дня благодарности в столице около 700 школьников раздали баурсаки
Школьники с большим удовольствием приняли участие в раздаче собственноручно приготовленных баурсаков.
Фото : Акимат Нур-Султана29 февраля 2020, 13:15
В школе-лицее № 84 прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню благодарности "Қазақ халқына мың алғыс", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.
Самой яркой частью празднования стала раздача баурсаков учащимися и учителями, передает официальный сайт акимата.
Школа-лицей №84 была открыта Елбасы в 2016 году. У нас учатся дети около 50 национальностей. В этом году в преддверии Дня благодарности вместе с детьми и родителями мы проводим праздник баурсаков. Школьники с большим удовольствием приняли участие в раздаче собственноручно приготовленных баурсаков,-отметила директор школы-лицея №84 Зауре Жусупова.
По ее словам, школа – это большая интернациональная семья. Здесь, помимо казахов, корейцев, узбеков, украинцев, русских и немцев, обучаются 4 детей – граждан ОАЭ.
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