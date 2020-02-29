При недосыпе в организме происходит дисбаланс гормонов сытости и голода.

Проблемы со сном встречаются у многих людей, однако не все из них осведомлены о том, как они сказываются на организме, сообщает zakon.kz.

Радио Sputnik взяли интервью у научного сотрудника лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Александры Пучковой, в рамках которого эксперт рассказала, какими болезнями чревата бессонница.

Так, по ее словам, бессонница чревата не только сонливостью в течение всего дня, но и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, она также провоцирует снижение иммунитета, а также может стать причиной набора лишнего веса. Последнее, в свою очередь, обусловлено тем, что при недосыпе в организме происходит дисбаланс гормонов сытости и голода, в связи с чем человек начинает переедать, ведь организм посылает сигналы о голоде.

Человека начинает тянуть непроизвольно на калорийные вещи, на сладкое и жирное, человеку очень сложно дать себе в этом отчет, ‒ поделилась эксперт.

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