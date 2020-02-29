На заправочной станции загорелся автомобиль в Уральске
У автомобиля загорелся моторный отсек.
Фото : Мой город29 февраля 2020, 14:22
На одной из заправочных станций города Уральск, неожиданно загорелся автомобиль Nissan Pathfinder, припаркованный прямо у входа в магазин и кассу АЗС, сообщает zakon.kz со ссылкой на Мой город.
ЧП произошло вечером 28 февраля на АЗС "Нефтэк", расположенного по улице Жангир хана.
Водителю несмотря на горящий капот удалось сдать назад и отъехать.
28 февраля в 20.19 в городе Уральск по ул.Жангир хана, 18/3а, в районе АЗС ТОО "Нефтэк" горел моторный отсек автомашины Nissan Pathfinder. Пожар ликвидирован в 20.37 силами службы пожаротушения ДЧС ЗКО, - сообщили в пресс-службе ДС ЗКО.
Другие подробности выясняются.
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