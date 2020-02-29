Обнаружен незаконный склад с медицинскими масками на 26 млн тенге в Узбекистане

Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана выявили факт незаконного хранения медицинских масок в большом количестве.

В Узбекистане в результате оперативного мероприятия проведенного сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК был выявлен факт незаконного хранения медицинских масок в большом количестве, сообщает zakon.kz, со ссылкой на официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

В ходе мероприятия был произведен досмотр при участии понятых жилого дома, принадлежащего гражданину С.Х.

В результате проведенного досмотра в доме гражданина был обнаружен склад, где незаконно хранились медицинские маски неизвестного качества на общую сумму 668,4 млн сумов (26,8 млн тенге), без наличия обязательного сертификата соответствия. Далее было установлено, что обнаруженный товар готовился к дальнейшей перепродаже за границу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по вышеуказанному факту ведутся таможенные проверки.

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