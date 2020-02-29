Для маленьких пациентов онкоинститута прошел концерт "Дарим радость - просто так"

Во Дворец Республики каждого ребенка доставили на мерседесе.

Сегодня в Алматы во Дворце Республики при поддержке акимата города прошел необыкновенный праздничный концерт "Дарим радость - просто так" для детей-пациентов детского отделения лучевой терапии онокинститута, сообщает zakon.kz.

Название праздника говорит само за себя – дарить радость детям. Он проводится уже пять лет и, как правило, накануне весны.

Праздник "Дарим радость" делается для маленьких пациентов онокинститута, - рассказывает руководитель и инициатор данного проекта Кира Ударцева. - Поскольку дети месяцами лежат в четырех стенах, мы каждую неделю по пятницам проводим для них фотосессии и дарим подарки. Каждый ребенок, который приходит на нашу фотосессию, сам выбирает образы, в которых он хочет появиться, говорит, какие подарки хочет получить, о чем мечтает и мы стараемся выполнить его желание.

Помимо еженедельной фотосессии, раз в год, обычно в феврале, накануне весны для детишек и для тех, кто им помогает, проводится большой чудо-концерт. И сегодня тоже прошел такой концерт во Дворце Республики.

Как отмечают организаторы и волонтеры, уникальность благотворительного мероприятия "Дарим радость" заключается в том, что он объединяет маленьких пациентов онкоинститута и всех тех замечательных казахстанцев, которые помогают им в борьбе с этим непростым диагнозом.

В этом празднике принимают участие совершенно разные люди, в том числе представители госорганов, - отметила Кира Ударцева. – Так, на протяжении всех этих лет нам активно помогают и Департамент полиции, и Эйр Астана, и ДЧС, и аэропорт, и театры, и рестораны и многие-многие другие. Если, например, ребенок захотел побыть в образе шеф-повара, то мы обращаемся через соцсети к людям, и неравнодушные казахстанцы тут же откликаются и предлагают свою помощь, делятся частичкой своего сердечного тепла с ребенком. Психологическая поддержка и радость обладают целебными качествами, действуя на организм ребенка подобно лекарству.

Организаторы праздника считают, что создать радость для детей может каждый из нас, ведь ее основными составляющими являются веселые эмоции, улыбки, смех и счастливый блеск в глазах ребенка. Коварный недуг поддается лечению, нужно лишь верить, надеяться, действовать и постоянно радовать, говорят участники проекта. Очаровательная девочка по имени Элина на одной из фотосессий попросила команду "Дарим радость" создать такую радость, чтобы детки исцелялись от рака. "Я верю, вы можете!", - сказала Элиночка.

Также основным посылом этого праздника является необходимость развития в нашей стране ранней диагностики онкологических заболеваний у детей, максимальное освещение данного вопроса. "Дети - будущее Казахстана. Только вместе, только взявшись за руки, мы сможем создать ту радость, которая наполнит наших деток здоровьем, жизненной силой, энергией, весельем и счастьем", - убеждены организаторы.

И сегодня они пригласили на свой чудо-концерт всех желающих, всех близких и друзей маленьких пациентов и всех тех, кому небезразличны их здоровье, судьба. Вход был свободным, бесплатным.

В мероприятии участвовали представители силовых структур – Министерства обороны, Департамента полиции, СОБР, ВИИРЭиС, а также заслуженные деятели искусств, известные спортсмены, каскадеры, ансамбль детей из многодетных семей "Божия коровка" и "Цевница", благотворительный хор "Апрель" и другие творческие коллективы.

Все они собрались здесь ради маленьких бойцов с тяжелым диагнозом, - говорит Кира Ударцева. – Они встретили детишек, увидели их, подарили им радость, сделали замечательный концерт. Алматинцы, в том числе представители госорганов с удовольствием откликаются на этот праздник, потому что понимают, для кого они все это делают. Например, в прошлом году сотрудники СОБР танцевали с балериной из ГАТОБ.

Каждый ребенок из онкоинститута был доставлен во Дворец Республики на отдельном мерседесе, для этого четыре Мерседес-клуба предоставили свои автомобили.

Торгын Нурсеитова

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