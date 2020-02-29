Теннисисты национальной сборной Казахстана встретились с фанатами

Александр Бублик, Александр Недовесов, Денис Евсеев и Дмитрий Попко провели мастер-класс для детей.

Встреча c фанатами состоялась в канун отборочного раунда Кубка Дэвиса, который пройдет в Нур-Султане 6 и 7 марта между командами Казахстана и Нидерландов, сообщает zakon.kz.

Теннисисты национальной сборной Александр Бублик, Александр Недовесов, Денис Евсеев и Дмитрий Попко встретились с болельщиками в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way, где помимо автограф- и фотосессии провели мастер-класс для детей и любителей тенниса.

Я стараюсь больше времени уделять нашим юным теннисистам, поскольку за ними будущее, это безусловный приоритет Федерации тенниса Казахстана, а также держать связь с болельщиками, поскольку их поддержка важна для нашей команды и нашей страны, - отметил в беседе с журналистами Александр Бублик.

Когда я начинал играть, у меня и 10 процентов нынешних условий не было. В Казахстане на данный момент есть все, чтобы вырастить своего Надаля и Джоковича. Все, что у меня было - это желание играть в теннис, - прокомментировал вопрос о перспективах развития детского тенниса в Казахстане Александр Недовесов.

Игроки национальной сборной также провели мастер-класс для присутствующих в торгово-развлекательном центре детей. Юные посетители "MEGA SilkWay" сыграли со спортсменами в теннис, а также получили персональные рекомендации.

По окончанию мастер-класса были разыграны билеты на матч, а также вручены призы и подарки от партнеров Федерации тенниса Казахстана. Завершая встречу теннисисты поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали сделать все возможное, чтобы выйти в финальную часть турнира.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!