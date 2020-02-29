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"Астана" выиграла Суперкубок Казахстана

Это уже пятый Суперкубок для столичного клуба.

Фото : ФК "Астана"29 февраля 2020, 19:16

ФК "Астана" стал обладателем Суперкубка Казахстана 2020 года, сообщает zakon.kz.

В решающем матче встретились чемпион Казахстана "Астана" и обладатель Кубка Казахстана кызылординский "Кайсар". Поединок закончился со счетом 1:0, единственным голом отметился Пиерос Сотириу.

Для "Астаны" это уже пятая победа в Суперкубке. Матч-открытие футбольного сезона в Казахстане прошел в Костанае, на стадионе "Тобыл Арена".


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