"Талибан" и США заключили мирный договор
Помпео их призвал порвать отношение с террористическими организациями.
Фото : Pixabay29 февраля 2020, 19:52
США и движение "Талибан" (запрещено в Казахстане) подписали мирное соглашение, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. После подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в Казахстане).
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