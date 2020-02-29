Представитель объединения против участия несовершеннолетних в митингах

По ее мнению, мирные собрания не только преследуют политическую идею.

Председатель регионального объединения профсоюзов "Профсоюз Карагандинской области" Жанна Уалиева выступила против разрешения участвовать в митингах лицам, не достигшим 18-летнего возраста, передает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

Об этом она заявила в ходе обсуждения законопроекта о мирных собраниях, прошедшего в Нур-Султане.

Мы имеем претензии по поводу той нормы, которая была озвучена. В законе был включен понятийный аппарат, в этой связи есть понятие "участник". Участник - это лицо, достигшее 18-летнего возраста. Почему возраст участника снижается? К этому нужно подходить с осторожностью. Есть ряд принципиальных идей. Мы против того, чтобы в этом отношении участниками были дети. Дети вместо того, чтобы готовиться к ЕНТ, будут ходить на митинги и выражать свое мнение, да? Организаторы могут привлечь этих детей для своих целей, - обратилась к участникам Жанна Уалиева.

По ее мнению, мирные собрания не только преследуют политическую идею.

Есть разные сообщества. Если мы детей с 14 лет допускаем к этим отношениям, тогда мы должны понимать, что дети этого возраста будут привлекаться к ответственности за нарушение нормы. И мы будем иметь 14-летних осужденных и будет прописываться уголовная ответственность?, - заявила эксперт.

В целом, как отметила председатель регионального объединения профсоюзов, данный законопроект активно обсуждался в Караганде.

Активно участвовали и общественность, и государственная структура. Закон концептуальный, идея закона прослеживается. Идея заключается в обеспечении конституционных прав на собраниях, - выразила мнение Жанна Уалиева.

Напомним, в законопроекте о мирных собраниях исключено возрастное ограничение. Теперь участником мирного собрания может быть лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Как ранее заявили в Министерстве информации и общественного развития данная норма прорабатывается.

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