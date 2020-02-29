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Половина больных коронавирусом выздоровели в Китае

В мире зафиксировано около 6000 тысяч случаев заражения.

Фото : Pixabay29 февраля 2020, 20:57

По состоянию на 29 февраля, в Китае излечились 39002 человека из 79251 заразившихся, сообщает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Во всех регионах в последнее время число выписавшихся из больниц превышает число ежесуточно выявляемых инфицированных. Борьба с вирусом на текущем этапе продемонстрировала свою эффективность, - заявил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ми Фэн
.

В среднем по регионам КНР показатель выздоровевших колеблется на уровне 78%, в то время как 10 дней назад он составлял 43%. Обстановка улучшается и в провинции Хубэй, где зафиксирован главный очаг распространения заболевания: там выздоровели уже около 43% инфицированных - на 28 процентных пунктов больше, чем 19 февраля.

В последние дни суточная заболеваемость коронавирусом во всем мире в разы превысила показатели Китая. На данный момент в мире зафиксировано около 6000 тысяч случаев коронавируса, 88 из которых летальные.


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