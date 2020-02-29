Павлодарец прыгнул с железнодорожного моста в реку

Он был пьян.

В Павлодаре мужчины прыгнул с ж/д моста в Иртыш, сообщает zakon.kz.

По информации pavlodarnews, в районе памятника природы "Гусиный перелет" мужчина прыгнул с моста. На место происшествия незамедлительно направили дежурную смену оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что 30-летний мужчина находился в алкогольном опьянении. С моста он прыгнул в теплое течение Иртыша. Четверо спасателей вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи. Медики назвали состояние мужчины удовлетворительным.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!