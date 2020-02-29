Павлодарец прыгнул с железнодорожного моста в реку
Он был пьян.
Фото : Pixabay29 февраля 2020, 21:43
В Павлодаре мужчины прыгнул с ж/д моста в Иртыш, сообщает zakon.kz.
По информации pavlodarnews, в районе памятника природы "Гусиный перелет" мужчина прыгнул с моста. На место происшествия незамедлительно направили дежурную смену оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области.
Прибывшие на место спасатели установили, что 30-летний мужчина находился в алкогольном опьянении. С моста он прыгнул в теплое течение Иртыша. Четверо спасателей вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи. Медики назвали состояние мужчины удовлетворительным.
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