В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В стране ускорилась работа по исследованию коронавируса.

В США зафиксировали первую смерть от коронавирусной эпидемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.

Зараженный скончался в штате Вашингтон. В управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов министерства здравоохранения и социальных служб США опасаются, что болезнь будет распространяться на западном побережье страны. В связи с этим в управлении ускорилась работа по исследованию коронавируса.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло 62 человек.

Как сообщает "РИА Новости", в Италии количество зараженных достигло 1049 человек. 29 человек скончались.

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