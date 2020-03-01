Коронавирус проник в Ирландию и Люксембург: выявлены первые зараженные

На этой неделе о первых заразившихся новым коронавирусом уже сообщили в Эстонии, Дании, Беларуси, Литве, Монако и Великобритании.

В Ирландии и Люксембурге выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом COVID-2019, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Как пишет ирландский портал The Journal со ссылкой на минздрав страны, заболевший мужчина приехал из Италии. Именно там сейчас крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. Отмечается, что инфицированный находится в больнице.

Также коронавирус обнаружили у вернувшегося из Италии мужчины в Люксембурге. Как пишет RTL со ссылкой на министра здравоохранения страны Полетт Ленерт, на данный момент власти ожидают результатов повторного исследования.

29 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса COVID-2019 как "очень высокий".

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!