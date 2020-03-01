КТЖ: Сообщение о пассажире с коронавирусом на вокзале в Павлодаре - часть учений
КТЖ проводит большую разьяснительную работу со своими сотрудниками.
Фото : Доступный Павлодар1 марта 2020, 09:17
В пресс-службе нацкомпании "Казахстан Темир Жолы" дали комментарий по поводу появившейся в социальных сетях информации относительно "пассажира с симптомами коронавируса на вокзале Павлодара", сообщает zakon.kz.
По поводу появившейся в социальных сетях информации относительно "пассажира с симптомами коронавируса на вокзале Павлодара", сообщаем следующее. Прозвучавшее на вокзале сообщение является частью профилактических учений, которые проводил акимат Павлодарской области, - говорится в сообщении.
Необходимо отметить, что вокзал Павлодара находится в ведении городского акимата и под управлением ТОО "Павлодарвокзалсервис".
АО "НК" КТЖ" проводит большую разьяснительную работу со своими сотрудниками. Информация, в которой говорится о симптомах болезни, регулярно появляется на Led-экранах, расположенных на территории вокзалов городов Казахстана, - добавили они.
Так же было отмечено, что непосредственно контактирующие с населением сотрудники Компании снабжены защитными масками.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009650-3813821d613665f3626cc3fe59232d8b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...