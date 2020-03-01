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КТЖ: Сообщение о пассажире с коронавирусом на вокзале в Павлодаре - часть учений

КТЖ проводит большую разьяснительную работу со своими сотрудниками.

Фото : Доступный Павлодар1 марта 2020, 09:17

В пресс-службе нацкомпании "Казахстан Темир Жолы" дали комментарий по поводу появившейся в социальных сетях информации относительно "пассажира с симптомами коронавируса на вокзале Павлодара", сообщает zakon.kz.

По поводу появившейся в социальных сетях информации относительно "пассажира с симптомами коронавируса на вокзале Павлодара", сообщаем следующее. Прозвучавшее на вокзале сообщение является частью профилактических учений, которые проводил акимат Павлодарской области, - говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что вокзал Павлодара находится в ведении городского акимата и под управлением ТОО "Павлодарвокзалсервис".

АО "НК" КТЖ" проводит большую разьяснительную работу со своими сотрудниками. Информация, в которой говорится о симптомах болезни, регулярно появляется на Led-экранах, расположенных на территории вокзалов городов Казахстана, - добавили они.

Так же было отмечено, что непосредственно контактирующие с населением сотрудники Компании снабжены защитными масками.


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