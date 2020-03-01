Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Генсек напоминает о недавно принятой резолюции Совета Безопасности и настоятельно призывает к ее исполнению.

Фото : trend1 марта 2020, 11:18

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии и к соблюдению резолюции 2510 Совбеза, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН решительно осуждает вчерашнюю беспорядочную бомбардировку районов Триполи, включая жилые зоны и аэропорт Митигаэ Он призывает к немедленному прекращению боевых действий, напоминает о недавно принятой резолюции Совета Безопасности и настоятельно призывает к ее исполнению, – сказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

В стране борьба за власть началась после свержения и убийства лидера государства Муаммара Каддафи. После этого в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Соперник Сарраджа – бывший соратник Каддафи Халифа Хафтар. Под его контролем находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты