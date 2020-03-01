Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Генсек напоминает о недавно принятой резолюции Совета Безопасности и настоятельно призывает к ее исполнению.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливии и к соблюдению резолюции 2510 Совбеза, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН решительно осуждает вчерашнюю беспорядочную бомбардировку районов Триполи, включая жилые зоны и аэропорт Митигаэ Он призывает к немедленному прекращению боевых действий, напоминает о недавно принятой резолюции Совета Безопасности и настоятельно призывает к ее исполнению, – сказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

В стране борьба за власть началась после свержения и убийства лидера государства Муаммара Каддафи. После этого в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Соперник Сарраджа – бывший соратник Каддафи Халифа Хафтар. Под его контролем находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений.

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