Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Таиланде
Скончался 35-летний гражданин Таиланда.
Фото : Паттая1 марта 2020, 12:27
Первый смертельный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Таиланде, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом сообщает газета Pattaya News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным издания, скончался 35-летний гражданин Таиланда. В конце января врачи установили заражение лихорадкой денге, а в начале февраля анализы показали также заражение коронавирусом нового типа.
По словам представителей министерства здравоохранения, состояние пациента изначально оценивалось как "критическое". Он не покидал госпиталь с конца января, когда ему поставили первичный диагноз.
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