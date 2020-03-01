Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Таиланде

Скончался 35-летний гражданин Таиланда.

Первый смертельный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Таиланде, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает газета Pattaya News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным издания, скончался 35-летний гражданин Таиланда. В конце января врачи установили заражение лихорадкой денге, а в начале февраля анализы показали также заражение коронавирусом нового типа.

По словам представителей министерства здравоохранения, состояние пациента изначально оценивалось как "критическое". Он не покидал госпиталь с конца января, когда ему поставили первичный диагноз.

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