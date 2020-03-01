Усилен контроль за обеспечением общественных мест антисептическими средствами в Алматы

Особое внимание уделяется проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории международного аэропорта.

В Алматы состоялось заседание Регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова, сообщает zakon.kz.

В ходе заседания были рассмотрены текущая ситуация в Алматы и меры усиленного санитарно-карантинного контроля, принимаемые с учетом роста количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире.

С 1 марта 2020 года вступило в силу Постановление главного санитарного врача Казахстана "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан". Так, определены три классификации проведения противоэпидемических мероприятий с учетом уровня распространения коронавируса в странах пребывания.

1 категория – КНР, Иран – карантин на 14 дней с изоляцией в специально отведенных помещениях с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи в течение 10 дней после выписки; Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Япония, Италия – домашний карантин с ежедневным наблюдением медицинским работником с последующим медицинским наблюдением в течение 10 дней.

2 категория – Сингапур, Тайланд, Азербайджан – наблюдение медицинским работником с ежедневным посещением в течение 14 дней с последующим наблюдением путем обзвона в течение 10 дней.

3 категория – Германия, США, ОАЭ, Великобритания, Франция, Бахрейн, Кувейт, Испания, Малайзия - наблюдение медицинским работником путем обзвона в течение 24 дней со дня пересечения границы РК.

На сегодня во всех поликлиниках города Алматы подготовлены изоляторы, провизорные койки, работают фильтры, имеется необходимое количество респираторов и других средств защиты от вируса. Оперативно проводится осмотр лиц, поступающих с подозрением на коронавирусную инфекцию. Принимаются меры по развертыванию дополнительных койко-мест.

Медицинские организации города готовы к выполнению своих функциональных обязанностей по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С медицинскими кадрами города проведена подготовительная работа, медицинские сотрудники в полной мере готовы к реализации мероприятий по недопущению коронавирусной инфекции, - доложил руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

В мегаполисе обеспечен контроль по всем транспортным направлениям. Особое внимание уделяется проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории международного аэропорта. Все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, находятся на контроле эпидемиологов.

В город Алматы с 6 февраля прибыло более 13 тыс. пассажиров. Порядка 35 эпидемиологов отрабатывают все прибывающие рейсы.

За прибывающими лицами мы проводим постоянное медицинское наблюдение, - сказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.

В аэропорту города Алматы дополнительно развернут новый транзитный зал для пассажиров 1 категории.

По итогам заседания председатель регионального штаба Е. Бабакумаров поручил усилить контроль над всеми государственными учреждениями, в т.ч. школами, вузами на наличие антисептических и дезинфицирующих средств, доступных для всеобщего пользования. Средства защиты от вируса также должны быть предусмотрены в местах скопления людей. Соответствующие рекомендательные письма были направлены администрациям торговых центров, ЦОНов и т.д.

Кроме того, поручено усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах обеспечения личной противовирусной профилактики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции гражданам настоятельно рекомендуется придерживаться следующих мер профилактики:

- часто мыть руки с мылом;

- проводить влажную уборку ежедневно;

- проветривать помещения не менее 2 раз в день;

- измерять температуру тела не менее 2-х раз в день ежедневно;

- использовать отдельные посуду, средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубную пасту, бритвенные приборы и др.);

- при появлении симптомов заболевания (повышение температуры тела, насморк, кашель и другие) вызывать скорую помощь;

- практиковать этикет кашля (соблюдать дистанцию, прикрывать рот при кашле и чихание одноразовыми салфетками или одеждой и мыть руки).

В условиях домашнего карантина изолированному лицу необходимо:

- выделить отдельную хорошо проветриваемую комнату;

- исключить посещение его другими людьми;

- исключить посещение им мест массового скопления населения;

- не пользоваться общественным транспортом.

Также в связи с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом в 52 странах гражданам рекомендуется отложить поездки. Кроме того, настоятельно рекомендуется избегать места массового скопления людей.

В целом, на сегодня в Алматы случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Ситуация находится под контролем властей. По вопросам рекомендуется обращаться в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

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