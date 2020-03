FIFA представила номинанта на самый красивый гол года

Полузащитник ирландского клуба "Дандолк" Джордан Флорес отметился невероятным голом в матче против "Шемрок Роверс", сообщает zakon.kz со ссылкой на real-vin.

Игра проходила в рамках четвертого тура чемпионата Ирландии по футболу. На 22-й минуте игры Флорес поразил ворота противников пушечным выстрелом после подачи с углового. Мяч был отправлен в верхний угол ворот.

Пресс-служба FIFA оценила и предложила номинировать его на премию имени Ференца Пушкаша, которую вручают за лучший гол года.

???? A potential candidate for the #Puskas Award?



???? Take a bow, Jordan Flores



???? Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX