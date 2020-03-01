FIFA представила номинанта на самый красивый гол года

Игра проходила в рамках четвертого тура чемпионата Ирландии по футболу.

Полузащитник ирландского клуба "Дандолк" Джордан Флорес отметился невероятным голом в матче против "Шемрок Роверс", сообщает zakon.kz со ссылкой на real-vin.

Игра проходила в рамках четвертого тура чемпионата Ирландии по футболу. На 22-й минуте игры Флорес поразил ворота противников пушечным выстрелом после подачи с углового. Мяч был отправлен в верхний угол ворот.

Пресс-служба FIFA оценила и предложила номинировать его на премию имени Ференца Пушкаша, которую вручают за лучший гол года.

???? A potential candidate for the #Puskas Award?



???? Take a bow, Jordan Flores



???? Will we see this stunner nominated at #TheBest?pic.twitter.com/TZgF8asFzX — FIFA.com (@FIFAcom) February 28, 2020

​При этом шикарный гол Флореса не спас "Дандолк" от поражения. Игра завершилась победой "Шэмрока" со счетом 3:2.

Премия FIFA имени Ференца Пушкаша – награда, учреждённая ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Премия названа в честь капитана великой венгерской "Золотой команды" 1950-х годов Ференца Пушкаша. Первая церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии. Тогда лучшим признали гол Криштиану Роналду. В 2018 году лучший гол казался в активе нападающего Ливерпуля Мохаммеда Саллаха (в ворота Эвертона), а в 2019-ом лучшим признан гол венгра Даниэля Цсори.

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