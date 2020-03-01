Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Крыму
На данный момент девушка в федеральном розыске.
Фото : lenta.ru1 марта 2020, 16:02
В Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.
Екатерину Р. привезли в инфекционную клинику, которую она покинула без предупреждения. Соседкам по палате она говорила, что собирается в Ростовскую область.
Эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. По всему миру коронавирусом заразились почти 87 тысяч человек, большинство из них находятся в КНР. Скончались почти 3 тысячи заболевших, вылечились — более 42 тысячи. В феврале болезнь достигла Европы, очагом заболевания в Старом Свете стала Италия.
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