В Иране почти 1000 человек заразились коронавирусом

Зафиксированы 54 смерти.

Число зараженных коронавирусом в Иране достигло 987 человек,сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Со вчерашнего дня зафиксировано 394 новых заболеваний, вызванных коронавирусом, - заявил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур

Количество смертей от эпидемии составило 54. О первых случаях заболевания минздрав Ирана сообщил 19 февраля. Все школьникам страны предоставили дополнительные выходные, а местный парламент прекратил свою работу из-за заражения вице-министра здравоохранения и нескольких других чиновников.

29 февраля жители Бендер-Аббас сожгли больницу чтобы туда не привезли больных коронавирусом.

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