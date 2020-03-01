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Турция сбила два сирийских самолета в Идлибе

Пилоты успешно катапультировались.

Фото : министерство обороны Нидерландов1 марта 2020, 19:52

Два самолета сирийской правительственной армии были сбиты турецкими военными в районе Идлиба, сообщает zakon.kz со ссылкой на SANA.

Пилоты успели катапультироваться, им ничего не угрожает. До инцидента, Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом.

Сирийская армия заявила, что все объекты в воздухе над северо-западом Сирии будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.

Уничтожены три системы ПВО, в том числе и та, которая сбила наш беспилотник. Сбиты два сирийских Су-24, - говорится в сообщении минобороны Турции.

29 февраля турецкий беспилотник уничтожил трех сирийских командиров.


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