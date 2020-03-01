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В Евросоюз из Турции пропустили уже 76 тысяч беженцев

Ранее сообщалось о 47 тысячах беженцах.

Фото : Pixabay1 марта 2020, 21:56

Турецкие пограничники пропустили в Евросоюз 76 тысяч беженцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Daily Sabah.

Более 76 тысяч мигрантов с пятницы покинули турецкие границы через Эдирне в Европу, - говорится в сообщении.

Греция и Болгария пока не подтверждают эти данные.

Первоначально сообщалось о 47 тысячах беженцах. 29 февраля Турция открыла свои границы для беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз.

Мы не будем закрывать наши двери. Европейский союз должен держать свое слово, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Общее количество сирийских беженцев в Турции составляет 3,7 млн человек.


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