В Евросоюз из Турции пропустили уже 76 тысяч беженцев
Ранее сообщалось о 47 тысячах беженцах.
Фото : Pixabay1 марта 2020, 21:56
Турецкие пограничники пропустили в Евросоюз 76 тысяч беженцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Daily Sabah.
Более 76 тысяч мигрантов с пятницы покинули турецкие границы через Эдирне в Европу, - говорится в сообщении.
Греция и Болгария пока не подтверждают эти данные.
Первоначально сообщалось о 47 тысячах беженцах. 29 февраля Турция открыла свои границы для беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз.
Мы не будем закрывать наши двери. Европейский союз должен держать свое слово, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общее количество сирийских беженцев в Турции составляет 3,7 млн человек.
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