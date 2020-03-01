Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Япония завершила эвакуацию с коронавирусного лайнера

Эвакуированных поместят на карантин.

Фото : Wataru Kojo / AFLO / Global Look Press1 марта 2020, 22:07

Последние члены экипажа покинули круизный лайнер Diamind Princess, сообщает zakon.kz со ссылкой на NHK.

1 марта судно покинули 130 членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными. Их поместят на двухнедельный карантин.

Круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь.

Лайнер находился на карантине в порту Йокогамы с начала февраля, после того как у одного из пассажиров обнаружили новый коронавирус. На борту находились 3,7 тыс. человек из 56 стран.

На лайнере находились четыре гражданина Казахстана, которые были эвакуированы ранее.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты