Япония завершила эвакуацию с коронавирусного лайнера

Эвакуированных поместят на карантин.

Последние члены экипажа покинули круизный лайнер Diamind Princess, сообщает zakon.kz со ссылкой на NHK.

1 марта судно покинули 130 членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными. Их поместят на двухнедельный карантин.

Круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь.

Лайнер находился на карантине в порту Йокогамы с начала февраля, после того как у одного из пассажиров обнаружили новый коронавирус. На борту находились 3,7 тыс. человек из 56 стран.

На лайнере находились четыре гражданина Казахстана, которые были эвакуированы ранее.

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