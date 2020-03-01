Япония завершила эвакуацию с коронавирусного лайнера
Эвакуированных поместят на карантин.
Фото : Wataru Kojo / AFLO / Global Look Press1 марта 2020, 22:07
Последние члены экипажа покинули круизный лайнер Diamind Princess, сообщает zakon.kz со ссылкой на NHK.
1 марта судно покинули 130 членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными. Их поместят на двухнедельный карантин.
Круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь.
Лайнер находился на карантине в порту Йокогамы с начала февраля, после того как у одного из пассажиров обнаружили новый коронавирус. На борту находились 3,7 тыс. человек из 56 стран.
На лайнере находились четыре гражданина Казахстана, которые были эвакуированы ранее.
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