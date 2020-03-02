Археологи предполагают, что нашли саркофаг основателя Рима

Гробница относится к VI веку до н.э.

Итальянские археологи обнаружили в Римском Форуме в центре итальянской столице, сообщает zakon.kz со ссылкой на Artnet.

Специалисты считают, что гробница может принадлежать основателю Рима - Ромулу. Предполагаемый возраст гробницы - VI веку до н.э. Она была обнаружена под землей недалеко от черного камня Лапис Нигер, единственного сохранившегося свидетельства из Комиция.

Это удивительное открытие, Римский Форум не перестает удивлять свежими находками заявила директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо.

На саркофаге имеется надпись, которая гласит, что в ней покоится "святой царь, а самый старый и важнейший из царей - Ромул.

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