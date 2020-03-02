Только в одном регионе и столице не снизились запасы зерна

Основной поставщик - СКО.

К 1 февраля за январь запасы зерна снизились практически во всех регионах Казахстана за исключением Мангистауской области и города Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

Согласно данным "КазахЗерно.kz", На этот раз наивысшие затраты по зерну были в Северо-Казахстанской области. Самым большим хранилищем зерна осталась Акмолинмкая область, а в Атырацской области самые низкие в республике запасы зерна. В Мангистауской области запасы зерна пополнили на 292 тонны с 650 до 942 тонн, в Нур-Султане на 876 тонн с 47 361 до 48 237 тонн.

больше всего зерна убыло из Северо-Казахстанской области. Из Северо-Казахстанской области ушло 544 919 тонн с 3 063 316 до 2 518 397 тонн или 17,8%, из Акмолинской 331 073 тонны с 3 557 476 до 3 226 403 тонн или 9,3%, а из Костанайской 283 328 тонн с 2 210 972 до 1 927 644 тонн или 12,8%. В Акмолинской области доля республиканского зерна поднялась до 31,5%, в Костанайской осталась на уровне 18,8%, а в Северо-Казахстанской области снизилась до 24,6%.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11 773 356 тонн зерна, объемы сократились за декабрь на 1 398 783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10 255 843 тонны и его объемы уменьшились на 1 517 513 тонны или на 12,9%.

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