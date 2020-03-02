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Минздрав опроверг информацию о прибывших 150 казахстанцев из Южной Кореи

И предупредило об ответственности за распространение ложной информации.

Фото : Pixabay2 марта 2020, 01:20

Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировала информацию о 150 казахстанцев, прибывших из Южной Кореи, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию нет. Информация о150 прибывших граждан Казахстана с Южной Кореи в Жамбылскую область не соответствует действительности, - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Жамбылской области принимаются все меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, обеспечена готовность медицинских организации, проводится ежедневный мониторинг за прибывающими из за рубежа лицами.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК призывает граждан не распространять фейковые информации и предупреждает об ответственности за распространение ложной информации.


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