Минздрав опроверг информацию о прибывших 150 казахстанцах из Южной Кореи
Распространителей предупреждают об ответственности за ложную информацию.
Фото : Pixabay2 марта 2020, 01:20
В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали информацию о 150 казахстанцах, прибывших из Южной Кореи, сообщает zakon.kz.
В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию нет. Информация о 150 прибывших гражданах Казахстана из Южной Кореи в Жамбылскую область не соответствует действительности, - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в Жамбылской области принимаются все меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, обеспечена готовность медицинских организаций, проводится ежедневный мониторинг за прибывающими из-за рубежа лицами.
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК призывает граждан не распространять фейковую информацию и предупреждает об ответственности за распространение ложной информации.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009689-1cba710175cc83f1dfb583ef6c177b97
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...