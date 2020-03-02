Минздрав опроверг информацию о прибывших 150 казахстанцах из Южной Кореи

Распространителей предупреждают об ответственности за ложную информацию.

В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали информацию о 150 казахстанцах, прибывших из Южной Кореи, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию нет. Информация о 150 прибывших гражданах Казахстана из Южной Кореи в Жамбылскую область не соответствует действительности, - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Жамбылской области принимаются все меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, обеспечена готовность медицинских организаций, проводится ежедневный мониторинг за прибывающими из-за рубежа лицами.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК призывает граждан не распространять фейковую информацию и предупреждает об ответственности за распространение ложной информации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!