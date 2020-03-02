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Казахстанцев ожидает погода без осадков в понедельник

Лишь на севере ожидается снег, в центре осадки в виде дождя и снега.

Фото : most-beauty.ru2 марта 2020, 06:08

Большая часть территории Казахстана будет находится в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере ожидается снег, в центре – осадки (дождь, снег), сообщает zakon.kz.

Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на севере с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Костанайской, днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях – усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской, днем в Кызылординской областях – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается усиление ветра в районе Жаланашколя 17-22, порывы 25 м/с. В Туркестанской, Атырауской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 12°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 2 марта.


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